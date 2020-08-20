У людей з супутніми захворюваннями імунітет до COVID-19 може не вироблятися — епідеміолог

Імунітет до коронавірусу може не вироблятися у людей, які мають важкі супутні хвороби такі, як онкологія.

Про це розповів у інтерв'ю Укрінформу чернівецький епідеміолог, заступник керівника обласного лабораторного центру Юрій Падурару, який сам переніс COVID-19.

"З першого дня появи цієї хвороби науковці досліджували імунітет у людей, які перехворіли на коронавірус. За останніми публікаціями науковців, можна сказати, що імунітет завжди створюється. Можливо, з різною потужністю, з різним рівнем захисту, але імунітет однозначно створюється. І імунітет цей достатній, щоб повторно не заразитися. Це дуже важливо. Проте, можливий такий варіант, що імунітет справді не виробився, наприклад, через якусь важку супутню хворобу. Організм у частини онкохворих може не відреагувати на COVID-19", - сказав Падурару.

Він також повідомив, що серед тих хворих, які перехворіли коронавірусом у Чернівецькій області, не було доведених випадків повторного зараження і повторної хвороби.

"Були поодинокі випадки реєстрації у однієї людини хвороби, наприклад, у квітні і в серпні. Але це поодинокі випадки, які треба вивчати. Можуть бути декілька варіантів – або не було хвороби у квітні, або немає хвороби у серпні, або десь був помилковий результат лабораторного дослідження. Оскільки юридично допускається хибно позитивний результат при лабораторному дослідженні матеріалу. Або тут ще є і малоймовірний третій варіант. Коли потрібно залучати правоохоронців і перевіряти, чи не було зловживань при визначенні результатів досліджень", - додав епідеміолог.

Ці одиничні випадки повторної реєстрації коронавірусу потребують додаткового вивчення уже після закінчення пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу підтверджено 2134 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 20 серпня підтверджено 98 537 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 184 летальних випадків, одужало 50 441 людей.

У Чернівецькій області зафіксували вже 8297 випадків COVID-19. Із них 5708 пацієнтів одужали, а 249 людей померло.