Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила дві тисячі за добу

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

"Україна встановила черговий антирекорд. За добу у нас захворіло 2134 людини. З них 100 дітей, а також 160 медичних працівників. Всього було госпіталізовано 407 осіб за минулу добу. Було зафіксовано 40 летальних випадків", - сказав Степанов.

За його словами, найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Харківській області (242), Києві (227), Чернівецькій області (189).

Глава МОЗ зазначив, що за весь час пандемії в Україні захворіло 98 537 людей, зокрема 6702 дитини та 10 083 медпрацівники. Одужав 50 441 пацієнт, летальних випадків зареєстровано 2184.

За словами міністра, за попередню добу було здійснено 40 779 тестувань на коронавірус.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 22 579 141 випадок захворювання на COVID-19, зокрема 791 002 летальні, одужали 15 301 257 осіб.