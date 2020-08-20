Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила дві тисячі за добу

Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила дві тисячі за добу

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Укрінформ
В Україні за добу підтверджено 2134 нові випадки захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

"Україна встановила черговий антирекорд. За добу у нас захворіло 2134 людини. З них 100 дітей, а також 160 медичних працівників. Всього було госпіталізовано 407 осіб за минулу добу. Було зафіксовано 40 летальних випадків", - сказав Степанов.

За його словами, найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Харківській області (242), Києві (227), Чернівецькій області (189).

Глава МОЗ зазначив, що за весь час пандемії в Україні захворіло 98 537 людей, зокрема 6702 дитини та 10 083 медпрацівники. Одужав 50 441 пацієнт, летальних випадків зареєстровано 2184.

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За словами міністра, за попередню добу було здійснено 40 779 тестувань на коронавірус.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 22 579 141 випадок захворювання на COVID-19, зокрема 791 002 летальні, одужали 15 301 257 осіб.

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