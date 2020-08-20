У світі зареєстрували понад 22,5 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 20 серпня у світі зафіксовано понад 22,5 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 22 579 141 випадків COVID-19 791 002 - летальні, 15 301 257 осіб одужали. 1% або 61 742 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 6 676 людей.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (5 700 931), Бразилія (3 460 413), Індія (2 835 822) та Росія (937 321).

За ніч було зареєстровано 9 893 нових випадки, з них 5 792 у Мексиці і більше 2 тисяч в Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 807 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 707.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 серпня підтверджено 96 403 випадки COVID-19, з них за останню добу – 1967, у тому числі 28 летальних.

Фото: romania-insider.com