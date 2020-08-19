У Німеччині за добу - 1510 випадків коронавірусу. Більше було лише у травні
Укрінформ
У Німеччині продовжує зростати кількість інфікувань COVID-19, показник сягнув рівня, який фіксувався в травні.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.
За останню добу було офіційно повідомлено про 1 510 нові випадки. Більше було востаннє лише на початку травня – 1 639.
За 7 останніх днів зафіксовано понад 8 тисяч випадків інфікування.
Загалом з початку пандемії органи охорони здоров’я зафіксували 226 914 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Одужали понад 203 тисячі, померло 9 243 людини, в тому числі за добу – 7 людей.
Керівництво держави закликає людей не нехтувати правилами АНА - відстань, гігієна, маски.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 серпня у світі зафіксовано 22 306 538 випадків COVID-19, серед них 784 353 смерті й 15 047 782 одужання.