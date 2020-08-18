Меркель виключає послаблення карантину у Німеччині

У ситуації, коли кількість нових інфікувань COVID-19 зростає, не може бути й мови про подальші послаблення обмежень.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, перебуваючи 18 серпня в землі Північний Рейн-Вестфалія, яка має найбільшу кількість хворих, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Меркель, зокрема, закликала до виконання «карантинного зобов'язання» для тих, хто повертається в країну із районів ризику, або представлення негативного тесту. «Це не питання про «можливо», це - обов'язок», - сказала канцлер. Вона підтримує точку зору, що за невиконання вимог повинні платити штрафи, оскільки йдеться про створення небезпеки для багатьох людей, та привітала підвищення розміру штрафів у низці федеральних земель і посилення контролю. Ефективним, підкреслила глава уряду, є методика локалізації точок захворюваності, створення кластерів, що дозволяє перервати ланцюжки передачі інфекції.

Якщо кількість нових інфікувань продовжуватиме зростати, будуть розглянуті можливості обмеження подорожей у країни, де епідеміологічна ситуація не є стабільною, а також великих приватних святкувань, попередила Меркель на спільній з прем'єр-міністром землі Арміном Лашетом пресконференції. За її словами, причиною зростання захворюваності є саме «зростання мобільності та контактів», зокрема родинні святкування. Але наразі, заспокоїла глава уряду, треба спробувати обійтися тими заходами, які вже працюють, та звикнути до життя з ними.

Загальна кількість інфікування в Німеччині тим часом подолала позначку 225 тисяч і сягнула 18 серпня 225 404, з них за останню добу – 1 390. Померло з січня 9 236 людей.

Станом на середину дня 18 серпня у світі зафіксовано 22 094 973 випадки COVID-19, з яких летальні - 778 222, одужали 14 829 156 осіб.