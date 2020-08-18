ВООЗ закликає світ працювати разом над вакциною від COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав країни світу уникати «вакцинального націоналізму» та навпаки – об’єднати зусилля у розробці вакцини проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це Тедрос Аданом Гебреісус заявив у вівторок на офіційній сторінці ВООЗ у Twitter.

«Немов оркестр ми мусимо гармонічно грати на своїх інструментах, щоби творити музику, якою насолоджуються усі. Одного чи двох інструментів, які звучать самостійно, недостатньо, коли світ чекає та слухає уважно. Ми працюватимемо, щоби звести зусилля усієї нашої групи докупи, щоби просувати вперед науку, рішення та солідарність, тому що ми віримо, що найкращий результат буде тоді, коли ми діятимемо разом», - зазначив глава ВООЗ, коментуючи ситуацію з роботою над вакцинами від коронавірусу в різних державах світу.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін 11 серпня заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19, і його донька уже зробила щеплення. Всесвітня організація охорони здоров'я невдовзі після такої заяви повідомила, що стежить за прогресом Росії в розробці вакцини COVID-19, але попередила, що прогрес в боротьбі з вірусом не повинен ставити під загрозу безпеку. Представник ВООЗ Тарік Язаревіч сказав, що як тільки стануть доступні всі необхідні дані клінічних випробувань, національні регулюючі органи повинні проаналізувати дані про безпечність та ефективність перед її використанням.

А цього вівторка Укрінформ повідомляв, що китайська вакцина проти COVID-19 з’явиться на ринку вже наприкінці грудня цього року.

Наразі спостерігаються сплески COVID-19 у країнах, які вже тривалий час успішно контролювали вірус, включаючи В'єтнам. А в Малайзії та на Філіппінах виявили новий штам коронавірусу, який уже спостерігали в Європі та США. Зростання числа нових випадків захворювання спонукає деякі країни знову ввести обмеження через вірус.

Станом на 18 серпня у світі загалом зафіксовано понад 22 мільйони випадків COVID-19, включаючи 778 тисяч летальних.