Китайська вакцина проти COVID-19 з’явиться на ринку вже у грудні

Вакцина проти COVID-19 з’явиться на ринку вже наприкінці грудня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ECNS.

За словами керівника Китайської національної фармацевтичної групи (Sinopharm) Лію Джинжена, вакцина коштуватиме менше за 1 000 юанів (144 доларів США) за дві дози.

Він додав, що не всі 1,4 мільярда громадян Китаю повинні будуть вакцинуватися. Джинжен також зазначив, що вже сам зробив вакцинацію двома дозами й не відчуває побічних ефектів.

Учора Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини проти нового коронавірусу.

Як повідомлялося, минулого тижня Володимир Путін заявив, що Росія розробила «досить ефективну» вакцину «Супутник V». Він оголосив, що перші дози цього препарату розроблені в Росії та перевірені на власній дочці президента Росії. Дослідженнями займалися лікарі московського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, які заявили, що вакцина проходить третю фазу клінічних досліджень.

ВООЗ, профільні міжнародні організації та експертні кола поставили під сумнів готовність та ефективність російської антикоронавірусної вакцини та застерегли від поспіху у дослідженнях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 серпня у світі зафіксовано 22 049 426 випадків COVID-19. З них 777 439 - летальні, 14 791 860 осіб одужали. 1% або 62 074 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.