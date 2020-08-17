В уряді Франції із сумнівом ставляться до російської вакцини проти COVID-19

Франція приєдналася до країн, профільних міжнародних організацій та експертних кіл, які ставлять під сумнів готовність та ефективність російської антикоронавірусної вакцини «Супутник V».

Як повідомляє Укрінформ, про це в прямому ефірі телеканалу BFMTV заявила міністр культури Франції Розелін Башло.

«У мене є великі сумніви, що російська вакцина може почати діяти у вересні», - сказала Башло, яка виконувала обов’язки міністра охорони здоров'я з 2007-го по 2010 рік.

Вона також зауважила, що французькі фахівці стурбовані новим спалахом COVID-19: «Учора було зафіксовано понад 3 тисячі нових випадків інфікування. Так, усі ми в невизначеності».

Як повідомлялося, минулого тижня Володимир Путін заявив, що Росія розробила «досить ефективну» вакцину «Супутник V». Президент РФ додав, що однією з перших щеплення пройшла його дочка. Розробкою займалися лікарі Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, які заявили, що вакцина проходить третю фазу клінічних досліджень.

Проти такого поспіху застерегла ВООЗ, думку якої поділяють у США, Німеччині - і тепер у Франції.