Даних про безпечність російської вакцини від коронавірусу немає — Ляшко

Російська Федерація не провела необхідної третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, тож немає впевненості у її дієвості та безпечності.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Наразі у світі є 26 вакцин-кандидатів, шість з яких вже проходять дослідження на ефективність з залученням значної кількості учасників. Наразі саме обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною та чи має вона шанси на масове використання. Наразі Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дозволила накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях", - заявляє Ляшко.

Він додав, що на третій фазі клінічних випробувань компанії проводять проспективне плацебо-контрольоване дослідження (prospective placebo controlled trial). До таких досліджень залучають до 30 тис. осіб, з яких дві третини отримують вакцину, а третина - плацебо, або ж частки, тих кому дають досліджуваний препарат і плацебо, є рівними.

За словами Ляшка, на сьогодні це єдиний спосіб перевірити дієвість вакцини і відсутність у неї побічних ефектів.

Головний держсанлікар також зазначив, що ВООЗ радила Міністерству охорони здоров’я РФ утриматися від реєстрації вакцини.

"Підстава для таких рекомендацій - обмежені дані щодо ефективності кандидата та той факт, що в світі є чимала кількість розробок, які зайшли значно далі, ніж вакцина, розроблена в РФ, проте які очікують на повноцінне завершення випробувань та прекваліфікацію ВООЗ", - написав Ляшко.

Як повідомлялося, 11 серпня Володимир Путін оголосив, що в Росії затверджена перша у світі вакцина проти коронавірусу. Її начебто розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії в Москві і вже випробували на кількох десятках добровольців. За словами Путіна, одна з його дочок вже зробила щеплення і почувається добре.

Сумніви щодо створення Росією вакцину проти COVID-19 висловили медичні експерти з ФРН, а директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив про сумніви щодо її безпечності та ефективності.