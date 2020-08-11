Путін заявив, що його дочка випробувала на собі вакцину від коронавірусу

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що одна з його дочок зробила щеплення російською вакциною від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс.

"Одна з моїх дочок зробила собі таке щеплення (вакциною від коронавірусу - ред.). Думаю, в цьому сенсі вона взяла участь в експерименті", - сказав Путін на нараді з членами уряду РФ.

Він також розповів, що після першого уколу у його дочки температура була 38, а наступного дня "трохи понад 37". "І все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура дещо піднялася, але все потім зійшло нанівець, почувається добре, і титри (антитіл до коронавірусу - ред.) високі", - сказав президент РФ.

За його словами, у багатьох людей, які зробили щеплення від коронавірусу, немає ніяких зовнішніх проявів, у тому числі температури, "все проходить так, як ніби нічого й не робили".

У Російській Федерації на ранок вівторка загальна кількість інфікування коронавірусом зросла до 895 691-го.