У ВООЗ кажуть, що російську вакцину від COVID-19 треба ще ретельно перевірити

Всесвітня організація охорони здоров'я у вівторок заявила, що безпека і дієвість нової російської вакцини від коронавірусу повинні бути ретельно перевірені.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на агенцію АА.

ВООЗ загалом стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу. Так, за словами представника організації Таріка Язаревіча, ВООЗ «перебуває в тісному контакті» з російськими відомствами, що відповідають за охорону здоров’я, обговорюючи критерії допуску вакцини.

«Передкваліфікація» будь-якої вакцини передбачає, що всі дані щодо її безпеки і дієвості повинні перевірятися неухильно точно», — наголосив Язаревіч.

Також зазначається, що раніше ВООЗ закликала Росію при розробці вакцини дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних та дієвих медикаментів.

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Як повідомлялося, провідний американський інфекціоніст та німецькі медичні експерти уже розкритикували російську вакцину від COVID-19.

11 серпня Володимир Путін оголосив про затвердження в РФ першої у світі вакцини проти коронавірусу. Її начебто розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії в Москві та вже випробували на кількох десятках добровольців. І хоча наукові результати ще не опубліковані, Путін заявив, що одна з його дочок вже пройшла щеплення і почувається добре.