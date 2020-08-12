У ВООЗ кажуть, що російську вакцину від COVID-19 треба ще ретельно перевірити
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на агенцію АА.
ВООЗ загалом стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу. Так, за словами представника організації Таріка Язаревіча, ВООЗ «перебуває в тісному контакті» з російськими відомствами, що відповідають за охорону здоров’я, обговорюючи критерії допуску вакцини.
«Передкваліфікація» будь-якої вакцини передбачає, що всі дані щодо її безпеки і дієвості повинні перевірятися неухильно точно», — наголосив Язаревіч.
Також зазначається, що раніше ВООЗ закликала Росію при розробці вакцини дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних та дієвих медикаментів.
Як повідомлялося, провідний американський інфекціоніст та німецькі медичні експерти уже розкритикували російську вакцину від COVID-19.
11 серпня Володимир Путін оголосив про затвердження в РФ першої у світі вакцини проти коронавірусу. Її начебто розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії в Москві та вже випробували на кількох десятках добровольців. І хоча наукові результати ще не опубліковані, Путін заявив, що одна з його дочок вже пройшла щеплення і почувається добре.