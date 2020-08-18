ВООЗ заявляє про нову хвилю коронавірусу та його “молодшання”

Всесвітня організація охорони здоров’я у вівторок висловила стурбованість через те, що нова хвиля коронавірусу пов'язана з людьми 20-ти, 30-ти і 40 років, багато хто з яких навіть не знали, що вони інфіковані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на регіонального директора ВООЗ у Західному Тихоокеанському регіоні Такеші Касаї.

«Епідемія змінюється. Люди віком від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення COVID-19. Багато хто навіть не підозрює, що інфікований. Це збільшує ризик перетікання на найбільш незахищених. Те, що ми спостерігаємо, – це не просто відродження хвороби. Це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», - заявив посадовець.

Регіональний директор ВООЗ наголосив, що країни можуть ефективніше зменшити руйнівні наслідки для життя та економіки, поєднуючи раннє виявлення і реагування для боротьби з інфекціями. За словами Касаї, незважаючи на наявність мутацій, ВООЗ все ще вважала вірус «відносно стабільним».

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ВООЗ також нагадала виробникам ліків про необхідність виконання всіх необхідних кроків при розробці вакцини від коронавірусу.

Наразі спостерігаються сплески COVID-19 у країнах, які вже тривалий час успішно контролювали вірус, включаючи В'єтнам. А в Малайзії та на Філіппінах виявили новий штам коронавірусу, який уже спостерігали в Європі та США.

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Зростання числа нових випадків захворювання спонукає деякі країни знову ввести обмеження через вірус.

Станом на середину дня 18 серпня у світі зафіксовано 22 094 973 випадки COVID-19, з яких летальні - 778 222, одужали 14 829 156 осіб.

Фото: Fabrice Coffrini/Contributor/Getty Images