ВООЗ заявляє про нову хвилю коронавірусу та його “молодшання”
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на регіонального директора ВООЗ у Західному Тихоокеанському регіоні Такеші Касаї.
«Епідемія змінюється. Люди віком від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення COVID-19. Багато хто навіть не підозрює, що інфікований. Це збільшує ризик перетікання на найбільш незахищених. Те, що ми спостерігаємо, – це не просто відродження хвороби. Це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», - заявив посадовець.
Регіональний директор ВООЗ наголосив, що країни можуть ефективніше зменшити руйнівні наслідки для життя та економіки, поєднуючи раннє виявлення і реагування для боротьби з інфекціями. За словами Касаї, незважаючи на наявність мутацій, ВООЗ все ще вважала вірус «відносно стабільним».
ВООЗ також нагадала виробникам ліків про необхідність виконання всіх необхідних кроків при розробці вакцини від коронавірусу.
Наразі спостерігаються сплески COVID-19 у країнах, які вже тривалий час успішно контролювали вірус, включаючи В'єтнам. А в Малайзії та на Філіппінах виявили новий штам коронавірусу, який уже спостерігали в Європі та США.
Зростання числа нових випадків захворювання спонукає деякі країни знову ввести обмеження через вірус.
Станом на середину дня 18 серпня у світі зафіксовано 22 094 973 випадки COVID-19, з яких летальні - 778 222, одужали 14 829 156 осіб.
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