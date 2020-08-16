ВООЗ зафіксувала добовий рекорд заражень коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про рекордний добовий приріст нових випадків зараження коронавірусом від самого початку пандемії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

За даними ВООЗ станом на вечір 15 серпня, за 24 години було зафіксовано 294 тисячі нових випадків зараження, що на 2 тисячі перевищує попередній рекорд від 31 липня. Найбільш постраждалі країни в абсолютних числах - США, Бразилія та Індія.

При цьому, згідно з даними експертів, значна кількість заражень не фіксується статистикою. Адже є країни, в яких навіть не роблять тестів.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, у світі наразі зафіксовано 21 617 972 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 769 006 летальних, одужали 14 334 222 людини.