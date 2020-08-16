Вчені кажуть, що променева терапія вбиває коронавірус

Дослідники з Канади та США стверджують, що вилікувати коронавірус можна буде за допомогою радіотерапії.

Про це інформує журнал Radiotherapy and Oncology.

Вчені з відділення медичної фізики Онкологічного центру Джека Аді в Канаді повідомили про здатність низьких доз рентгенівських променів знижувати смертність від пневмонії в середньому приблизно на 20%.

При цьому, наукова група з Інституту раку Університету Еморі, який розташований в США, вже випробувала дану методику на пацієнтах з СOVID-19, отримавши обнадійливі результати, але при цьому заявляють, що вона пов'язана з підвищеним ризиком розвитку ракових пухлин.

Для дослідження взяли 20 пацієнтів, 10 з яких зазнали променевої терапії. Ті, хто отримав експериментальне лікування, одужували значно швидше: три дні проти 12 днів.

Час до виписки зі стаціонару було також скорочено до 12 днів, поки пацієнтів з іншої групи виписували приблизно на 20-й день. Деякі фахівці вважають, що методика не зовсім надійна і потребує ще декількох випробуваннях.

До того ж, радіологи вважають, що в подібному лікуванні присутні серйозні побічні ефекти: променева терапія в низьких дозах може зменшити запалення, проте вона також вбиває B- і T-клітини імунної системи, які вкрай важливі для боротьби з коронавірусом.

Вчені також заявляють, що у більшості хворих COVID-19 спостерігаються легкі або помірні симптоми, а тому одужання відбувається без специфічного лікування.