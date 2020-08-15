МОЗ: В Україні заповнена майже чверть ліжкомісць для хворих на COVID-19

В Україні завантаженість ліжок хворими на коронавірус становить 24%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу в суботу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо брати всі без виключення лікарні, готові місця для хворих на коронавірус, то завантаженість у нас становить 24 %. Але це загалом по Україні. Якщо брати ті регіони, де ми зараз фіксуємо найбільше випадків захворюваності протягом тривалого часу, то місто Київ за завантаженістю складає 52%, Івано-Франківська область - 48,8%, Львівська - 52,8% завантаженості ліжок, Чернівецька - 52,4%", - поінформував Степанов.

Він зазначив, що є регіони, де ситуація набагато краща, наприклад, Запорізька область, де завантаженість становить 3,6%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадків COVID-19, із них за добу – 1 847. Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 254, Чернівецькій - 170, Львівській - 166 та у Києві - 232.