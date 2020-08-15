Школи не працюватимуть виключно у "червоних" зонах - Степанов

Школи не будуть працювати в тих містах або районах, де буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 15 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми говоримо про наше карантинне правило, яке встановлено в країні, і саме встановлено умовами адаптивного карантину, то у нас школи не будуть працювати в тих містах або районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - підкреслив Степанов.

Він зазначив, що у решті зон: зеленій, жовтій, помаранчевій, школи працюватимуть у звичайному режимі з чітким дотриманням правил безпеки в умовах коронавірусу. "Це і користування масками, і обмеження, які вводяться", - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила поділ країни на карантинні зони.

Так, до “червоної” зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесли такі населені пункти і райони: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.

Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів із 17 серпня.

До цього у «червоній» зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.

В Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадків COVID-19, із них за добу – 1 847.