Школи не працюватимуть виключно у "червоних" зонах - Степанов
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 15 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Якщо ми говоримо про наше карантинне правило, яке встановлено в країні, і саме встановлено умовами адаптивного карантину, то у нас школи не будуть працювати в тих містах або районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - підкреслив Степанов.
Він зазначив, що у решті зон: зеленій, жовтій, помаранчевій, школи працюватимуть у звичайному режимі з чітким дотриманням правил безпеки в умовах коронавірусу. "Це і користування масками, і обмеження, які вводяться", - додав міністр.
Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила поділ країни на карантинні зони.
Так, до “червоної” зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесли такі населені пункти і райони: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.
Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів із 17 серпня.
До цього у «червоній» зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.
В Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадків COVID-19, із них за добу – 1 847.