Навчання у школах Франківська розпочнуть з вересня незалежно від рішень уряду - мер

В Івано-Франківську навчання у школах розпочнеться з 1 вересня, незалежно від того, які рішення з цього приводу прийматиме уряд.

Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук посадовця.

При цьому Марцінків зазначив, що зараз школи міста активно готуються, створюють всі умови для повноцінного звичайного та комфортного навчання учнів.

"Наносимо спеціальні розмітки руху, облаштовуємо місця скринінгу температури та закуповуємо дезінфектори. Ми дбаємо за здоров’я дітей, але і дбаємо за належну освіту", - заявив франківський мер.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я наприкінці липня затвердило Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Міністерство освіти та науки на початку серпня оприлюднило рекомендації закладам освіти для початку роботи з 1 вересня.