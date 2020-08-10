У МОЗ назвали відповідальних за дотриманням санітарних норм у школі

За дотримання правил санітарних норм у школі відповідає керівництво навчального закладу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У нас визначені правила, які розроблялися МОЗ разом з МОН. У цих правилах визначено, що цей обов’язок щодо виявлення дітей з ознаками гострої респіраторної хвороби, проведення термоскринінгу, як звертатися в тому числі до лікарень, в які терміни, покладається на керівництво школи. Все це чітко визначено і доведено МОН до відповідних структурних підрозділів, які знаходяться в областях”, - сказав Степанов.

Стосовно інших санітарних норм і правил, встановлених в школах через пандемію COVID-19, Степанова наголосив що відповідальність за їх дотримання несуть як керівники навчальних закладів, так і місцева влада.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я наприкінці липня затвердило Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Міністерство освіти та науки на початку серпня оприлюднило рекомендації закладам освіти для початку роботи з 1 вересня.