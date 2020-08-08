МОЗ не планує тестування вчителів на COVID-19 перед 1 вересня

Тестування вчителів на коронавірус напередодні навчального року не передбачено.

Про це поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 8 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В цьому немає потреби. Усе, що стосується тестування, у нас дуже чітко передбачено законодавством, нормативною базою, відповідними наказами Міністерства охорони здоров'я - хто саме потребує проведення тестів, у яких випадках, і такого механізму або розділу щодо проведення тестування наших вчителів немає. Тільки виключно якщо є симптоми коронавірусної хвороби у вчителя або він є контактної особою з людиною, в якої підтверджено COVID-19", - наголосив Степанов.

Він також розповів, яким чином будуть утилізовуватися використані засоби індивідуального захисту в школах.

"Керівництво школи має зібрати всі використані засоби індивідуального захисту в окрему ємність і потім під час утилізації побутових відходів передати компанії, яка займається цією утилізацією", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу 1489.