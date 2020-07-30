Навчальний рік в Україні почнеться вчасно - Шмигаль

Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно, але голови обласних державних адміністрацій зобов’язані створити безпечні умови для організації освітнього процесу.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на всеукраїнській селекторній нараді з керівниками областей, повідомляється на Урядовому порталі.

«Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці», - наголосив Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що з 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину, за якими всі регіони України поділятимуться на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Він уточнив, що в залежності від епідеміологічної ситуації, на окремих територіях, у районах, містах «червоної» зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в постанові від 22 липня №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прописані чіткі норми щодо організації роботи закладів освіти.

«Вони спрямовані насамперед на розрив можливого спілкування дітей різних вікових груп. Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими й сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу», - заявив Ляшко.

Головний державний санітарний лікар додав, що викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію й бути в масках до початку уроку. «Для дітей інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника», - зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що критично необхідно забезпечити заклади освіти книжками, завершити всі реконструкції та ремонти: «Все це має бути зроблено до 1 вересня».

Дуже важливий момент, за словами Прем’єр-міністра, — це використання коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам. Зокрема, він підкреслив, що в областях дуже низький відсоток використання коштів за програмами «Спроможна школа» та «Нова українська школа».

Як повідомляв Укрінформ, у Міносвіти та МОЗ розглядаються три сценарії, за якими можуть почати навчання. Зокрема, за умови низького рівня захворюваності в регіоні буде дозволено відвідування закладів освіти у звичайному режимі; у разі високого рівня захворюваності - освітній процес забезпечується повністю дистанційно; якщо рівень захворюваності середній, то освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.