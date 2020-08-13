Школи Львова готують до “карантинного” навчального року

Львів готується до різних сценаріїв початку нового навчального року. Школи будуть готові до прийому дітей із вересня, проте вчителі проходять спеціальні курси, де вдосконалюють свої вміння із проведення уроків дистанційно.

Як передає Укрінформ, про це повідомила керівник міського управління освіти Зоряна Довганик, інформує Львівська міська рада.

«Ми готуємось до початку нового навчального року. Станом на зараз ми знаходимось в «помаранчевій» зоні, що дозволяє нам відкривати навчальні заклади з дотриманням певних протиепідеміологічних правил і норм. Ми розуміємо, що ситуація може бути різною, тому навчальні заклади повинні бути готовими до дистанційного чи змішаного навчання. Будемо рекомендувати закладам освіти впровадити один день дистанційного навчання для того, щоб вчителі й учні були готовими до переходу на навчання з використанням дистанційних технологій. Зараз навчально-методичний центр проводить курси для вчителів. Вже понад 300 осіб пройшли таке навчання», - зазначила Довганик.

За рекомендаціями МОЗ та МОН, чітко вказані правила і норми, яких слід дотримуватися в навчальних закладах. Мова йде про термометрію працівників закладів освіти, щоденне опитування учнів, щоб постійно спостерігати за їх станом здоров’я.

Як повідомила Довганик, батькам, діти яких є в групах ризику, будуть рекомендувати перейти на альтернативну форму навчання — дистанційне навчання чи домашню форму навчання.

Вона додала, що дуже багато роботи і відповідальності тепер є в керівників закладів освіти.

«Це пов’язано з тим, як правильно сформувати розклад уроків, як розмежувати різні класи, щоб вони між собою не пересікалися. В цьому полягає найбільша складність. Ми намагаємось допомогти керівникам закладів освіти правильно організувати освітній процес», - наголосила Довганик.