Шмигаль анонсував "нормальний навчальний рік" в Україні

"Нормальний навчальний рік" в Україні розпочнеться 1 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч у перший клас, хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють", – сказав Шмигаль.

За його словами, у тих регіонах, що потраплять до "червоної" зони за поширенням COVID-19, "буде введений карантин такий самий, який вводиться при інших епідеміях".

"Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на 2 тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу", – пояснив прем’єр.

У Міністерстві охорони здоров’я раніше наголосили, що дистанційного навчання для всіх, як це було навесні, не буде, а "з вересня учні мають повернутися за парти". Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розробив рекомендації навчання для закладів освіти, їх підтримали і в Міністерстві освіти і науки (МОН).

У МОЗ і МОН висловили впевненість у тому, що більшість дітей із вересня навчатимуться очно. Проте в окремих регіонах можлива і дистанційна форма навчання.

З 1 серпня Україна ділиться на чотири зони, відповідно до ситуації з поширенням COVID-19 у регіонах: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Не зможуть відвідувати заклади освіти, згідно з постановою Кабміну, лише діти, які перебуватимуть у так званій "червоній" зоні.