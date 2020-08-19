Медогляд перед навчальним роком потрібен тільки для першокласників - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що медичні огляди перед навчальним роком проводяться для дітей першого класу. Для всіх інших дітей - проводяться раз на рік.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Медичні огляди перед навчальним роком проводяться для дітей першого класу. Для всіх інших дітей медичні огляди проводяться раз на рік... Це прохання від лікарів, це вимоги нормативно-правових актів не робити скупчення дітей, навіть у період, не характерний для епідсезону, напередодні навчального року або наприкінці. Бо зазвичай на медичні огляди відправляли або в травні, або в серпні", - сказав він.

Ляшко зауважив, що дитина повинна пройти медичний огляд один раз на рік. "Цей медичний огляд прив'язується плюс-мінус два тижні до її дня народження. Відповідальність за проходження медичного огляду покладається на батьків. Батьки можуть сконтактувати із своїм сімейним лікарем і визначити дату проведення медичного огляду", - додав він.

"Для першокласників ми освітянам говоримо: сьогодні не звичайні умови, країна живе в карантині, тому потрібно розглядати і підходити виважено до процесу проведення медичних оглядів, щоб запобігти скупченню дітей і дорослих у медзакладах під час проходження оглядів. Це питання можна розтягнути в часі, в залежності від епідситуації в тій чи іншій територіально-адміністративній одиниці провести медичні огляди без шкоди для епідемічної ситуації", - зазначив він.

Ляшко також звернув увагу батьків на вакцинацію дітей. "Звертаю увагу всіх батьків, перевірте календар щеплення для своєї дитини і свій особистий. Сьогодні вакцина є, сьогодні потрібно зробити всі щеплення - 10, які передбачені національним календарем щеплень залежно від віку дитини", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.