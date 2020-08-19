Шкарлет розповів про новації в "карантинному" навчальному році

Обов'язковими будуть температурний скринінг, дотримання санітарних норм, носіння масок.

Як передає Укрінформ, про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у програмі «Офіційна розмова» на телеканалі «Дім».

Коментуючи можливі сценарії навчання в новому навчальному році, Шкарлет зазначив: «Все залежить від того, яким чином розвиватиметься епідемічна ситуація в Україні. Всі наші основні сценарії побудовані на постановах Кабінету міністрів, які належать до регулювання санітарно-епідемічної ситуації в Україні, і залежать від зон - «червона», «помаранчева», «жовта» і «зелена». Щодо ж того, яким чином буде градуюватися за зонами зараження COVID-19 вся Україна, за адміністративно-територіальними одиницями, таким чином і розвиватимуться певні сценарії. Однозначно, і Президент, і уряд, і Міністерство освіти, і Міністерство охорони здоров'я - ми всі висловлюємо те гасло, що діти повинні піти в школу. До школи не підуть лише ті, хто потрапить до «червоної» зони. У цій частині, відповідно, технології освіти вироблятимуться в змішаному режимі», - зазначив глава Міносвіти.

За його словами, хоча в міністерстві розуміють, що навчання онлайн ніколи не замінить живого навчання, якщо Київ потрапляє до «червоної» зони, в столиці закриють всі школи. «Усі школи. Тому що ми це вже проходили. Так званий весняний семестр відбувся у межах жорсткого карантину», - нагадав Шкарлет.

Міністерство рекомендує розподіл входу/виходу між дітьми різних вікових категорій.

«Молодші класи будуть через визначений вхід в школі заходити, старші, наприклад, через якийсь інший. Також рекомендуємо, щоб обмежили пересування школою по різних кабінетах, якщо цього не вимагатиме навчальний процес», - наголосив він.

Як один із методів дотримання соціальної дистанції може використовуватися різний розклад. А в містах-мільйонниках і обласних центрах, де переповнені школи, за словами очільника міністерства, розглядатимуться різні підходи до організації навчального процесу.

«Може бути, наприклад, почергове навчання. Половина групи - для дотримання соціальної дистанції, тобто половина групи навчатиметься онлайн один день. Друга половина навчатиметься очно. Потім ці групи можуть змінюватися. Така практика є, з поверненням, наприклад, на наступний день на 10-15 хвилин до повтору матеріалу для засвоєння. Це хоч якось дасть можливість соціалізації дітей. Тому що онлайн-освіта дуже небезпечна ще й тим (це і спілкування з батьками, і з дітьми підтверджує), що є потім якісь психологічні проблеми у дитини від нестачі спілкування, від нестачі соціалізації. Це проблема, мені здається, не менша, ніж COVID», - сказав Шкарлет.

Він також повідомив, що теленавчання продовжиться, тому що телебачення - найпоширеніший інформаційний канал, який дає можливість донести інформацію до найвіддаленіших куточків. За словами Шкарлета, в міністерстві працюють над тим, щоб охопити набагато більшу аудиторію цих уроків, включно до 11 класу, а також максимально забезпечити школи інтернетом.

«У Міністерстві освіти є ще 74 школи, в яких немає інтернету. Їх було 609, по-моєму, на початок минулого року, потім - 260. Наразі 74 школи - без інтернету. Але над цією проблемою разом із Міністерством цифрової трансформації ми теж працюємо», - зазначив очільник Міносвіти.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій внесла зміни до розділу країни на карантинні зони.

Так, до «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесли: Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївку Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.

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Оновлений розподіл діятиме упродовж 14 днів із 17 серпня.

До цього в «червоній» зоні були Тернопіль, Луцьк та Кіцманський район Чернівецької області.

В Україні станом на 19 серпня підтверджено 96 403 випадки COVID-19, з них за добу - 1967. Протягом доби зафіксовано 28 нових летальних випадків.