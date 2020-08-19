МОЗ має підготувати постанову про утилізацію масок в навчальних закладах - Немчінов

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко має підготувати окрему постанову про використання і утилізацію засобів індивідуального захисту у навчальних закладах.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу в Києві.

"На засіданні комісії МОН і МОЗ прозвітувало про те, в який спосіб буде організована робота навчальних закладів в різних зонах, а також Міністерство екології надало інформацію щодо рекомендацій по утилізації використаних педагогами і дітьми індивідуальних засобів захисту, зокрема, масок. Ми вирішили, що будемо просити головного санітарного лікаря оформити своєю постановою такі правила використання, а також при наявності договорів спеціальних навчальних заходів, які мають стосунок до небезпечних відходів, щоб вони мали можливість утилізувати це у встановленому порядку", - сказав Немчінов.

Читайте також: В Україні переглянуть підготовку до навчального року після рекомендацій ВООЗ

За його словами, на засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС також заслухали інформацію Міносвіти про підготовку шкіл та вищих навчальних закладів до початку нового навчального року в умовах коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що навчання у школах, які знаходяться в регіонах червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19, відбуватиметься в онлайн-режимі.

У помаранчевій, жовтій та зеленій зонах школи будуть працювати у звичайному режимі.

При цьому Міносвіти підготувало низку рекомендацій для початку навчального року. За інформацією МОН, з 1 вересня у школах необхідно дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті.

Засновникам закладів рекомендовано забезпечити школи дезінфікуючими та миючими засобами, засобами індивідуального захисту, обладнати місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок.

Щоб створити умови для дистанціювання, зокрема, рекомендовано відкрити декілька входів до будівлі, збільшити відстань між партами, виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів, за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі, а також встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів.

В Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.