В Україні переглянуть підготовку до навчального року після рекомендацій ВООЗ
Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на Всеукраїнській серпневій конференції, присвяченій організації навчального року 2020-2021, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Рекомендації, які сьогодні затверджені, вони все-таки будуть переглядатися і змінюватися... Наступного тижня планується глобальна конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я, ЮНІСЕФ, до яких залучаються міністерства охорони здоров’я. Там також будуть розглядатися питання підготовки до нового навчального року в умовах пандемії. Також будуть розглядатися питання щодо того, потрібно чи не потрібно тестувати (на коронавірус — ред.) вчителів, учнів. Саме за результатами цієї глобальної конференції ми оцінимо доцільність перегляду наших рекомендацій”, - сказав Ляшко.
Він нагадав, що, згідно з затвердженими МОЗ рекомендаціями, до роботи не допускатимуться педагогічні працівники з температурою понад 37,2°.
Ляшко повідомив, що серед 94 тисяч захворілих на коронавірусну хворобу 7% становлять діти віком до 19 років.
“Більшість випадків, які є в дошкільних закладах, розпочинається з виявлення хвороби у вихователя. Тому ми орієнтуємо свої рекомендації саме на проведення температурного скринінгу дорослих людей, які працюють в освітніх закладах, для того щоб унеможливити занесення або заходження хворого із симптомами до школи і цим самим вплинути на ланцюжок поширення коронавірусної хвороби”, - наголосив Ляшко.
Він закликав працівників освітніх закладів провести бесіди з учнями та їхніми батьками про симптоми коронавірусу. Водночас керівник освітнього закладу має розробити маршрути і графік допуску учнів до школи таким чином, щоб уникнути скупчення людей.
Головний держсанлікар зазначив, що учні і вчителі мають заходити у заклади освіти обов’язково в масці, яка закриває ніс і рот, проте у класі дозволяється перебувати без масок.
"Відповідно до сьогоднішніх рекомендацій, вчителі мають бути в масках і впродовж уроку, але додаткові дискусії, які сьогодні ми провели з освітянами, ми розуміємо і змінимо норму - вчителям буде дозволено викладати без маски для обличчя. В той же час у “помаранчевій” зоні ми дамо рекомендацію вчителям надягати захисний щиток, який є прозорий і дозволяє передавати емоції для того, щоб не порушувати освітній процес”, - розповів Ляшко.
За його словами, перед початком уроку вчитель має поцікавитися самопочуттям кожного учня, щоб пересвідчитися, чи не з’явилися симптоми коронавірусної хвороби.
“Якщо такі симптоми з’явилися, то дитину потрібно перевести у визначене приміщення, яке є тимчасовим ізолятором, надалі - повідомити медичного працівникам та епідеміолога, який опікується цим освітнім закладом. Це дозволить нам унеможливити або вчасно виявляти і не поширювати коронавірусну хворобу”, - поінформував Ляшко.
Водночас він наголосив на обов’язковій наявності у туалетах закладів освіти рідкого мила чи антисептиків, паперових рушників чи електросушарок.
“Провітрювати класи потрібно після кожного зайняття протягом 10 хвилин. Бажано проводити всі заняття саме в одному класі, а щоб лише вчителі переходили із класу в клас”, - додав Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, 30 липня Міністерство охорони здоров'я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.