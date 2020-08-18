В Україні переглянуть підготовку до навчального року після рекомендацій ВООЗ

Міністерство охорони здоров’я України перегляне рекомендації щодо організації освітнього процесу з 1 вересня з огляду на результати глобальної конференції ВООЗ і ЮНІСЕФ.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на Всеукраїнській серпневій конференції, присвяченій організації навчального року 2020-2021, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рекомендації, які сьогодні затверджені, вони все-таки будуть переглядатися і змінюватися... Наступного тижня планується глобальна конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я, ЮНІСЕФ, до яких залучаються міністерства охорони здоров’я. Там також будуть розглядатися питання підготовки до нового навчального року в умовах пандемії. Також будуть розглядатися питання щодо того, потрібно чи не потрібно тестувати (на коронавірус — ред.) вчителів, учнів. Саме за результатами цієї глобальної конференції ми оцінимо доцільність перегляду наших рекомендацій”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що, згідно з затвердженими МОЗ рекомендаціями, до роботи не допускатимуться педагогічні працівники з температурою понад 37,2°.

Ляшко повідомив, що серед 94 тисяч захворілих на коронавірусну хворобу 7% становлять діти віком до 19 років.

“Більшість випадків, які є в дошкільних закладах, розпочинається з виявлення хвороби у вихователя. Тому ми орієнтуємо свої рекомендації саме на проведення температурного скринінгу дорослих людей, які працюють в освітніх закладах, для того щоб унеможливити занесення або заходження хворого із симптомами до школи і цим самим вплинути на ланцюжок поширення коронавірусної хвороби”, - наголосив Ляшко.

Він закликав працівників освітніх закладів провести бесіди з учнями та їхніми батьками про симптоми коронавірусу. Водночас керівник освітнього закладу має розробити маршрути і графік допуску учнів до школи таким чином, щоб уникнути скупчення людей.

Головний держсанлікар зазначив, що учні і вчителі мають заходити у заклади освіти обов’язково в масці, яка закриває ніс і рот, проте у класі дозволяється перебувати без масок.

"Відповідно до сьогоднішніх рекомендацій, вчителі мають бути в масках і впродовж уроку, але додаткові дискусії, які сьогодні ми провели з освітянами, ми розуміємо і змінимо норму - вчителям буде дозволено викладати без маски для обличчя. В той же час у “помаранчевій” зоні ми дамо рекомендацію вчителям надягати захисний щиток, який є прозорий і дозволяє передавати емоції для того, щоб не порушувати освітній процес”, - розповів Ляшко.

За його словами, перед початком уроку вчитель має поцікавитися самопочуттям кожного учня, щоб пересвідчитися, чи не з’явилися симптоми коронавірусної хвороби.

“Якщо такі симптоми з’явилися, то дитину потрібно перевести у визначене приміщення, яке є тимчасовим ізолятором, надалі - повідомити медичного працівникам та епідеміолога, який опікується цим освітнім закладом. Це дозволить нам унеможливити або вчасно виявляти і не поширювати коронавірусну хворобу”, - поінформував Ляшко.

Водночас він наголосив на обов’язковій наявності у туалетах закладів освіти рідкого мила чи антисептиків, паперових рушників чи електросушарок.

“Провітрювати класи потрібно після кожного зайняття протягом 10 хвилин. Бажано проводити всі заняття саме в одному класі, а щоб лише вчителі переходили із класу в клас”, - додав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня Міністерство охорони здоров'я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.