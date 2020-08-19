В Україні за добу - 1 967 випадків коронавірусу

В Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 28 нових летальних випадків.

Загалом в Україні зареєстровано 2 144 смертей від COVID-19. Одужали – 48 925. Зараз хворіють – 45 334.

За добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області – 247, Києві – 215, Львівській області – 188, Івано-Франківській – 163, у Рівненській та Одеській областях – 125 та 123 випадки відповідно.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1 616 випадків коронавірусу.