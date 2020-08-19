У світі - понад 22,3 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 19 серпня у світі зафіксовано 22 306 538 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

При цьому 15 047 782 людини одужали, 784 353 пацієнти померли.

За добу було зафіксовано 9 188 випадків хвороби, найбільша кількість з них припадає на Мексику (5 506) і Болівію (1 796).

Також у світі зареєстрували 837 нових летальних випадків, 751 з яких - у Мексиці.

Наразі в США зафіксовано 5 655 974 випадків коронавірусу, з яких 175 074 летальних, у Бразилії - 3 411 872, зокрема 110 019 смертей, а в Індії - 2 766 626 випадків, з яких 53 014 померлих.

Фото: АА