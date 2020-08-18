Найбільший у світі суверенний фонд втратив понад $21 мільярд через пандемію

Фонд національного добробуту Норвегії, чий обсяг становить близько 1 трильйона доларів, втратив за перше півріччя нинішнього року 21,27 мільярда доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У фонді пояснили, що вартість власних акцій та об’єктів нерухомості впали в ціні в результаті пандемії коронавірусу .

«Незважаючи на те, що ринки добре відновилися у другому кварталі, ми все ще спостерігаємо чималу невизначеність», - наголосив заступник гендиректора фонду Тронд Гранде.

Зазначається, що за підсумками минулого року фонд заявив про прибуток у 180 млрд дол. на тлі зростання вартості акцій.

Фонд національного добробуту Норвегії вважається найбільшим суверенним фондом у світі. Він має частку у 9200 компаніях з усього світу, в його власності перебуває близько 1,5% всіх акцій на світових біржах. Фонд також інвестує в облігації й об’єкти нерухомості.