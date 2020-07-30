Університети мають право самі визначати, коли і як починати навчання - Шмигаль

Українські університети мають право самі визначати, коли і в якій формі їм розпочинати освітній процес у новому навчальному році.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на всеукраїнській селекторній нараді з представниками місцевих органів влади, а також профільними міністерствами, обговорюючи підготовку до нового навчального року, повідомляється на Урядовому порталі.

Зокрема, Шмигаль відзначив, що відповідно до закону про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу. Вчена рада закладу вищої освіти ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу та визначає строки навчання на відповідних рівнях.

«В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет, треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення треба приймати з огляду на безпеку наших дітей», – відзначив Прем’єр-міністр.

Тим часом Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених урядовою постановою №641 від 22 липня.

У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік за наступним розкладом:

- для студентів 1 курсу (освітній ступінь Бакалавр), які в цьому році вступають на навчання до закладів вищої освіти у період з 1 по 15 вересня 2020 року;

- для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

- для студентів освітнього ступеня Магістр першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 22 липня продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що в залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих районах встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них за добу – 1 197.

Фото: КМУ