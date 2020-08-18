Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до листопада

Вступну кампанію до закладів професійної освіти продовжено до 1 листопада.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

"Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників до 1 листопада. Лист із рекомендацією продовжити терміни вступу був розісланий сьогодні, 18 серпня 2020 року, обласним управлінням освіти і науки", - зазначають у МОН.

Як пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, такі зміни зумовлені карантином, запровадженим у зв'язку з пандемією коронавірусу.

“Загальними правилами прийому до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія продовжувалася ще на місяць і заклади робили додатковий набір в межах ліцензованого обсягу. Оскільки цього року через карантин нам довелося змінювати терміни вступу до вишів, ми вирішили подовжити їх для закладів профосвіти”, - сказав посадовець.

У МОН нагадали, що цьогоріч вступники можуть подавати копії документів у кілька навчальних закладів одночасно, а потім, визначившись із закладом і професією, подавати оригінали.

Зокрема, для вступу у заклад профосвіти вступник має подати такий "пакет": заяву; копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу; 6 фотокарток 3х4; медичну довідку; документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

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Водночас, зазначили у міністерстві, навчатися у профтеху можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі, які можуть пройти підвищення кваліфікації, набути нових навичок або повністю змінити фах.

У 2020 році для безоплатного навчання у закладах профосвіти за регіональним або державним замовленням є 119 674 місця, нагадали у МОН.