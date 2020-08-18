В Україні планують продовжити строки прийому іноземців до вишів

Міністерство освіти і науки планує продовжити строки прийому іноземних громадян до вищих навчальних закладів України.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час виступу на Всеукраїнській серпневій конференції онлайн на тему «Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З урахуванням запровадження карантину на території України Міністерство освіти і науки запланувало продовження прийому іноземних громадян до 15 грудня 2020 року замість 1 листопада та до 15 квітня 2021 року замість 1 березня 2021 року. Вступ іноземних громадян має відбуватися очно. Навчання може бути за очною, дистанційною або заочною формою здобуття освіти з врахуванням вимог, передбачених стандартами вищої освіти”, - заявив Вітренко.

За його словами, на сьогодні передбачено, що особи, які перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами чи підданими держав із значним поширенням COVID-19, підлягають самоізоляції. “Оскільки зазначена постанова встановлює умови проведення карантину до 31 серпня 2020 року, питання про дотримання режиму самоізоляції іноземними вступниками, які прибувають на навчання з вересня 2020 року, буде вирішуватися з урахуванням епідемічної ситуації”, - додав заступник міністра освіти і науки.

Водночас він розповів, що МОН рекомендує розмістити на офіційних веб-сайтах закладу освіти інформацію для громадян іноземних держав мовами навчання щодо відомостей про карантинні обмеження.

Також, за його словами, навчальний заклад має забезпечити умови для самоізоляції вступників, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином держкордону.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти. Створення електронних кабінетів триває з 1 по 22 серпня, прийом заяв на бюджетну форму навчання на освітній ступінь бакалавра триватиме з 13 по 22 серпня.

Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вступ до українських вишів продовжено до 23 жовтня.