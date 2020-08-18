МОЗ переглядає вимоги до лікарень, де проходять стажування інтерни - Степанов

Міністерство охорони здоров’я переглядає вимоги до лікарень, де проходять стажування лікарі-інтерни.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє МОЗ в Фейсбуці.

“Україна як ніколи потребує фахових спеціалістів, лікарів, які боротимуться за здоров'я наших громадян. Дуже важливо, аби вони не розчаровувалися у професії, яку обрали. Вже затверджено новий порядок навчання в інтернатурі, також МОЗ переглядає вимоги до лікарень, у яких проходять стажування лікарі-інтерни. Це допоможе підвищити рівень підготовки спеціалістів медичної галузі, адже тільки за допомогою найкращих спеціалістів ми побудуємо високоякісну медицину”, - сказав очільник МОЗ.

Він зазначив, що наразі у підпорядкуванні МОЗ України як головного державного замовника на підготовку медичних та фармацевтичних кадрів – 17 закладів вищої освіти, з них 14 університетів та 3 академії післядипломної освіти. Обсяг прийому на навчання у 2020 році за державним замовленням склав 44 460 особи, з них за напрямом «Медицина» – 4000 осіб, за напрямом «Стоматологія» – 78 осіб, «Педіатрія» – 312 осіб.

Степанов додав, що загальна кількість студентів, які навчаються у закладах вищої освіти МОЗ України, – 52303 студенти, 24662 з них навчаються за державним замовленням.

Як повідомлялося, щороку українські заклади вищої освіти випускають близько 11 тисячі майбутніх працівників медицини.

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Навесні Степанов заявив, що після впровадження другого етапу реформи охорони здоров’я українська система медичної освіти постала перед низкою проблем. Для їхнього вирішення у МОЗ створять постійно діючий орган, до складу якого увійдуть керівники освітніх медичних установ.