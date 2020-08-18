У школах “червоної” зони навчатимуться онлайн – МОЗ

Навчання у школах, які знаходяться в регіонах “червоної” зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19, відбуватиметься в онлайн-режимі.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час виступу на Всеукраїнській серпневій онлайн конференції «Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На територіях із “червоним" рівнем небезпеки передбачені найжорсткіші заходи безпеки - тобто відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде заборонено, в тому числі й дошкільних закладів”, - сказав Ляшко.

Водночас він зауважив, що у “помаранчевій”, “жовтій” та “зеленій” зонах школи будуть працювати.

“Ми розуміємо, якщо будуть деякі школи в “червоній” зоні, то буде запроваджено онлайн навчання саме на той період, поки регіон буде знаходитися в “червоній” зоні”, - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій внесла зміни в поділ країни на карантинні зони.

Так, до "червоної" зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесли: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.

Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів із 17 серпня.

До цього у "червоній" зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.

Cтаном на 18 серпня в Україні підтверджено 94 436 випадків COVID-19, з них 2 116 летальні, 48 925 людей одужали. За останню добу виявленно1 616 нових випадків коронавірусу.