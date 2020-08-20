Держава повністю фінансує лікування хворих на COVID-19 - Степанов

Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих з коронавірусом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу за підсумками його робочого візиту до Харкова.

"Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих на COVID-19, в тому числі і ліки. Все що стосується коронавірусної хвороби, то ми в повному обсязі розрахували симптоматичну терапію, яка використовується при лікуванні коронавірусу", - сказав Степанов.

Він додав, що лікарні не повинні вимагати від пацієнтів з коронавірусом самостійно купувати ліки.

Як повідомляв Укрінформ, Національна служба здоров’я України виплатила понад 2,5 млрд грн за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні.

Водночас, як повідомлялося, директорка Миколаївського обласного центру інфекційних захворювань Світлана Федорова поширила в Фейсбуці допис про те, що за липень Центр отримав від НСЗУ на 200 тис. грн менше, ніж в попередній місяць. За її словами, коштів, які НСЗУ перераховує за пакетом лікування COVID-19, менше, якщо лікарня щомісяця не закуповує або не вводить в експлуатацію новий апарат ШВЛ.

В Україні станом на 20 серпня лабораторно підтверджено 98 537 випадків COVID-19, з них за добу –2134.