Степанов - про ситуацію з COVID-19: Ми не плануємо закривати країну

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що варіант закриття всієї країни та скасування місцевих виборів у звязку із ситуацією з поширенням коронавірусу не розглядається.

Про це Степанов сказав під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, чи розглядає уряд можливість скасування місцевих виборів, передає Укрінформ.

«У нас місцеві вибори за графіком – на 25 жовтня, а сьогодні у нас 19 серпня. У нас у країні діє адаптивний карантин, який передбачає різні рівні небезпеки. Ми не розглядаємо зараз питання якогось закриття всієї країни - як дехто жахи наганяє. Ми говоримо, що залежно від епідеміологічної ситуації в різних регіонах можуть бути введені різні рівні небезпеки», - розповів Степанов.

За його словами, навіть червоний рівень небезпеки вводиться на два тижні, і якщо упродовж цього періоду змінюється ситуація, то його можуть послабити.

«Тому говорити про закриття чогось, я вважаю просто недоречним. Я впевнений, якщо ми будемо рухатися за тими правилами, які встановлені в державі, у нас все спокійно і вчасно пройде, і жодних зривів не буде», - зазначив глава МОЗ.

Водночас він застеріг від легковажного ставлення до здоров’я: «Це ж не віддання якогось боргу державі, або якимось міністрам. Якщо ми будемо дотримуватися (правил – ред..), ми на сто відсотків здатні коронавірус перемогти. Я розумію, що всі втомилися, але вони не такі важкі - ці правила - які встановлені».

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Як повідомлялося, в Україні станом на 19 серпня підтверджено 96 403 випадки COVID-19, з них за останню добу – 1967, у тому числі 28 летальних.