В Україні щодоби проводять близько 20 тисяч ПЛР-тестів - Степанов

У порівнянні з квітнем кількість тестувань на COVID-19 методом ПЛР зросла майже в 100 разів – останнім часом на добу тестують близько 20 тис. осіб.

Про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

«Ми майже в 100 разів - якщо порівняти з першими тижнями квітня - збільшили кількість тестувань методом ПЛР. Було 200 тестувань на добу, зараз ми вже тестуємо близько 20 тис. на добу, і звичайно, забезпечені всіма тест-системами», - зазначив міністр.

За його словами, якщо говорити про виділення коштів на тестування, то «ми на сьогодні повністю забезпечені всіма тест-системами».

«Із 2, 9 млрд гривень, які свого часу було виділено, 600 млн пішло саме на фінансування лабораторних центрів, що включало закупівлю як тест-систем, так і додаткового обладнання», - уточнив Степанов.

Він зазначив, що у МОЗ, окрім коштів, виділених з держбюджету, є програма фінансування зі Світовим банком, на ці кошти в тому числі планується закупити 1 млн 200 тис. тест-систем. «Щодо тест-систем, то тут проблеми немає», - запевнив Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 серпня підтверджено 96 403 випадки COVID-19, з них за останню добу – 1967, у тому числі 28 летальних.