В Окружному адмінсуді виявили коронавірус і посилили карантин

В Окружному адміністративному суді Києва запроваджено карантинні обмеження через виявлений підтверджений випадок COVID-19 в одного із працівників суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє суд у Фейсбуці.

“Звертаємо увагу учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівника Окружного адміністративного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19, у зв’язку з чим, відповідно до розпорядження керівництва суду, тимчасово встановлено наступні карантинні обмеження”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, припинено особистий прийом документів канцелярією суду, при цьому звернутись до суду з позовними заявами, клопотаннями та іншими документами можна за допомогою поштового зв’язку, підсистеми «Електронний суд» чи електронної пошти суду inbox@adm.ki.court.gov.ua.

Також суддям ОАСК рекомендовано проводити судові засідання в режимі відеоконференції.

Повідомляється про припинення проведення судових засідань для учасників судових процесів інших судів в режимі відеоконференції, окрім судових справ, які потребують термінового судового розгляду, а співробітники служби судової охорони мають допускати до приміщень суду виключно учасників судових засідань у захисних масках та після вимірювання температури.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Державної судової адміністрації, станом на 18 серпня в судах та судових установах України виявлено коронавірусну хворобу (COVID-19) загалом у 207 суддів та працівників апаратів судів. Наразі хворіють 43 судді та працівники апарату суду, а 164 особи одужали.

В Україні станом на 19 серпня підтверджено 96 403 випадки COVID-19, з них за добу - 1967. Протягом доби зафіксовано 28 нових летальних випадків.