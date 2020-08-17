Суддя Вовк каже, що не застав у НАБУ нікого, крім журналістів

Оголошений у розшук голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк стверджує, що прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро України в зазначений у повістці час, але нікого не застав на місці й через 40 хвилин очікування пішов.

Як повідомляє Укрінформ, про це Вовк написав у Фейсбуці.

"Сьогодні о 8-й годині ранку мав відбутися допит, заради якого вони так голосно й абсолютно незаконно нібито оголошували мене «в розшук». Я, як законослухняний громадянин, прийшов на призначений час, проте не застав у НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив про час мого приходу. Слідчого на місці не виявилося. Спроби моїх адвокатів зателефонувати і з'ясувати, чому він ігнорує власний захід, не увінчалися успіхом - слідчий не брав слухавку. 40 хвилин очікування. І ми пішли", - заявив Вовк .

На його думку, "НАБУ, як і минулого року, не збирається розслідувати справу".

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, було оголошено підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді Києва НАБУ проводило обшуки, на допит у НАБУ викликали 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора неврученні підозри п'ятьом суддям суду.

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Цього ж дня НАБУ оголосило в розшук п'ятьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких і голову ОАСК Вовка.

Так, у розшук були оголошені судді ОАСК Павло Вовк, Володимир Келеберда, Ігор Качур, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов. Також розшукуються ексчлени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош.

12 серпня Вовк написав у Фейсбуці, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит.

Своєю чергою в САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули до Офісу генпрокурора.

Пізніше Вовк заявив, що отримав повістку Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.