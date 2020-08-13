Справа Суркісів: ПриватБанк заявляє, що суддя Вовк порушив закон

ПриватБанк звернувся до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) із заявою про вчинення суддею Печерського районного суду м. Києва Сергієм Вовком кримінального правопорушення.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі, що був наданий агентству.

У заяві, з якою ПриватБанк 12 серпня 2020 року звернувся до НАБУ, стверджується, що визначення судді для розгляду заяви у справі за позовом до банку 6 компаній-нерезидентів, пов'язаних із родиною Суркісів, здійснювалося з порушенням встановленого порядку. У заяві, зокрема зазначається, що суддя Вовк в порушення вимог законодавства, зловживаючи службовим становищем, прийняв до розгляду заяви позивачів.

У банку вважають, що зазначені дії грубо порушують право на повноважний суд, ставлять під сумнів справедливість та незалежність суду та підривають авторитет і престиж судової влади в суспільстві. У діях судді Вовка позивач вбачає ознаки зловживання владою та втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Як повідомлялося, 10 серпня 2020 року ПриватБанк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з заявою про відвід судді Вовка від розгляду цивільної справи за позовом 6 компаній-нерезидентів, пов'язаних із родиною Суркісів, про зобов'язання банку повернути близько 350 млн дол.