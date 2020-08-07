Мін'юст США обвинувачує Коломойського у відмиванні коштів з ПриватБанку

Міністерство юстиції США вимагає конфіскації двох об'єктів комерційної нерухомості, придбаних на кошти, незаконно привласнені у ПриватБанку в Україні.

Як передає Укрінформ, відповідну інформацію оприлюднив мін'юст США.

Зазначається, що Сполучені Штати подали два цивільні позови про конфіскацію майна в окружний суд Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас), придбана з використанням коштів, незаконно привласнених із ПриватБанку в Україні, підлягає конфіскації на підставі федерального законодавства про відмивання грошей.

«У позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, обманним шляхом привласнили кошти банку на мільярди доларів. Обидва отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України», - йдеться в повідомленні.

Крім того, вказує мін'юст США, у скаргах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, перш за все в кіпрському відділенні ПриватБанку, до того, як перевели кошти у Сполучені Штати.

Разом з тим мін'юст США підкреслює, що всі відповідачі вважаються невинуватими, доки їх провина не буде доведена в суді.

Як повідомлялося, 4 серпня ФБР у Клівленді прийшла з обшуками в офіси фірми, яка належить українському олігарху Ігорю Коломойському.