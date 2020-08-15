Венедіктова підписала подання щодо відсторонення Павла Вовка та інших суддів ОАСК

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.

Це підтвердив сам Вовк у повідомленні у Facebook, передає Укрінформ.

Загалом відсторонили від посади семи суддів Окружного адміністративного суду Києва. Наступного тижня суддя Вовк та інші служителі Феміди мають з'явитися у НАБУ для допиту. Ще раніше суддів оголосили у розшук.

Сам же Павло Вовк заявив, що коли це повідомлення є правдивим, то це – дуже хороша новина. Мовляв, судді ОАСК найбільше зацікавлені в тому, щоб детективи НАБУ мали можливість довести "абсурдність своїх звинувачень".

"Ми більш ніж будь-хто інший зацікавлені в тому, щоб НАБУ отримало можливість довести всі їхні абсурдні звинувачення. Щоб вони не розповідали ЗМІ про те, що їм хтось заважає і що нас хтось "покриває". У НАБУ дуже хотіли, щоб прокурор підписала подання – прокурор підписала. Це насправді ніяк не вплине на розслідування", – твердить Вовк.

Він переконаний, що це рішення жодним чином не вплине на розслідування, а детективи НАБУ бодай "перестануть лити бруд на генеральну прокурорку й на президента".

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Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

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За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повстку на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

В цей же день Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук п'ятьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких і голова ОАСК Вовк, і двоє членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Так, в розшук було оголошено суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрибніченка, Олексія Огурцова. Також розшукуються члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош.

12 серпня Вовк написав на своїй сторінці в Фейсбуці, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит.

У свою чергу в САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.