Венедіктова підписала подання щодо відсторонення Павла Вовка та інших суддів ОАСК

Венедіктова підписала подання щодо відсторонення Павла Вовка та інших суддів ОАСК

Укрінформ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.

 Це підтвердив сам Вовк у повідомленні у Facebook, передає Укрінформ.

Загалом відсторонили від посади семи суддів Окружного адміністративного суду Києва. Наступного тижня суддя Вовк та інші служителі Феміди мають з'явитися у НАБУ для допиту. Ще раніше суддів оголосили у розшук.

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Сам же Павло Вовк заявив, що коли це повідомлення є правдивим, то це – дуже хороша новина. Мовляв, судді ОАСК найбільше зацікавлені в тому, щоб детективи НАБУ мали можливість довести "абсурдність своїх звинувачень".

"Ми більш ніж будь-хто інший зацікавлені в тому, щоб НАБУ отримало можливість довести всі їхні абсурдні звинувачення. Щоб вони не розповідали ЗМІ про те, що їм хтось заважає і що нас хтось "покриває". У НАБУ дуже хотіли, щоб прокурор підписала подання – прокурор підписала. Це насправді ніяк не вплине на розслідування", – твердить Вовк.

Він переконаний, що це рішення жодним чином не вплине на розслідування, а детективи НАБУ бодай "перестануть лити бруд на генеральну прокурорку й на президента".

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Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

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За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повстку на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

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11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

В цей же день Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук п'ятьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких і голова ОАСК Вовк, і двоє членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Так, в розшук було оголошено суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрибніченка, Олексія Огурцова. Також розшукуються члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош.

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12 серпня Вовк написав на своїй сторінці в Фейсбуці, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит.

У свою чергу в САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.

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