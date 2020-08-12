Суддя Вовк отримав повістку НАБУ на допит

Суддя Вовк отримав повістку НАБУ на допит

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Укрінформ
Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що отримав повістку Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Ось і я сьогодні перевірив силу соцмереж. Як тільки вранці я розписав для НАБУ алгоритм дій відповідно до букви закону, а також написав, де мене можна знайти, то представники Бюро швиденько примчали. Прийшли в ОАСК по-тихому, без піару. Виявляється, якщо хочуть, то можуть навіть дотримуватися норм КПК. A тепер повідомляю офіційно - мені сьогодні вручили повістки на 17-18 серпня. Я прийду на допит. Мені приховувати нічого, я готовий! А в НАБУ готові відповідати за те, що вони творили в останній місяць? Раджу їм повторювати про всяк випадок матчастину », - написав Вовк.

Він також опублікував фотографії повісток, затерши на них час, на який слід прибути в зазначені дати.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

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За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повстку на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

В цей же день Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук п'ятьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких і голова ОАСК Вовк, і двоє членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Так, в розшук було оголошено суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрибніченка, Олексія Огурцова. Також розшукуються члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош.

12 серпня Вовк написав на своїй сторінці в Фейсбуці, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит.

У свою чергу в САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.

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