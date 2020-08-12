У НАБУ наполягають, що підозри суддям ОАСК направили у законний спосіб

Повідомлення про підозри суддям Окружного адмінсуду столиці були направлені з дотриманням законодавства.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці Національного антикорупційного бюро у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Підозри голові ОАСК, його заступнику та суддям у спробі захоплення державної влади направлені з дотриманням вимог ст. 111, 135, 136, 278 КПК України. Відтак твердження про їх вручення з порушеннями закону є безпідставними”, - наполягають у бюро.

У НАБУ нагадали, що у кримінальному провадженні щодо зловживань в ОАСК статус підозрюваних мають 12 осіб, п’ятеро з яких — двоє суддів ОАСК, двоє адвокатів та голова Державної судової адміністрації — з’являються на виклики для участі у слідчих діях.

Через систематичне неприбуття сімох підозрюваних на виклики детективів НАБУ для допитів (голова ОАСК, заступник голови ОАСК, троє суддів цього ж суду та двоє ексчленів ВККС) НАБУ було змушено оголосити їх у розшук, зазначають у відомстві.

Як повідомлялося,17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, по якому в ОАСК НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони наразі у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п’ятьом суддям суду.

Тоді ж НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких і голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

12 серпня Вовк написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит.

У свою чергу у САП поінформували, що повторно направили до ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.