Оголошений у розшук голова ОАСК заявив, що готовий прийти на допит

Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк перебуває в Україні і готовий прийти на допит у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, коментуючи той факт, що НАБУ оголосило в розшук його і чотирьох його колег, повідомляє Укрінформ.

«Там стверджується, що ми не приходимо на допити у якійсь справі, що стосується спроби захоплення державної влади. Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адресу суду, вважаю, в НАБУ ще не забули... Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК», - повідомив Вовк.

За його словами, йому і чотирьом його колегам не були вручені повідомлення про підозру в установленому законом порядку.

«А як навчають на юридичному факультеті - немає підозри, немає процесуального статусу. Ні я, ні мої колеги не є підозрюваними у справі, а проведення слідчих дій з нами в такому статусі, як і застосування будь-яких кримінально-процесуальних заходів, очевидно свідчить про порушення закону з боку НАБУ», - заявив Вовк.

Він також зазначив, що ті співробітники суду, які були викликані на допити в установленому законом порядку, на них були присутні, проте «їх попросили прийти «пізніше», перенісши допит на 18 серпня».

«Тому ми продовжуємо спокійно виконувати свої обов'язки - на своїх робочих місцях. А дії НАБУ... ми розцінюємо як втручання в діяльність суддів. Оскільки це в Україні поки що злочин, то відповідні заяви будуть подані до правоохоронних органів», - зазначив суддя.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликані 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

Цього ж дня Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук п'ятьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких і голова ОАСК Вовк, і двоє членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Так, у розшук оголошені судді ОАСК Павло Вовк, Володимир Келеберда, Ігор Качур, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов. Також розшукуються члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош.

фото: oask.gov.ua