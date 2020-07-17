У ОАСК заявили, що їх обшукують у "справах Майдану"

В Окружному адмінсуді міста Києва заявили, що у них проходять обшуки у рамках розслідування справ Майдану.

Про це інформує пресслужба суду.

"Сьогодні, 17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав – розслідування справ Майдану", - йдеться у повідомленні.

У суді наголосили, що "вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи - на підставі ухвали суду (цього разу – Ленінського районного суду м. Кіровограда)".

Як зауважили в Окружному адмінсуді Києва, "починаючи з 2015 року це не перша спроба дискредитації Окружного адміністративного суду міста Києва в такий спосіб".

Водночас в судовій установі зазначили, що ОАСК продовжує роботу у звичайному режимі.

Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.

Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Однак із 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

На початку січня 2020 року керівником відділу ДБР із розслідування “справ Майдану” призначили Олександра Буряка.