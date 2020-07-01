Справи Майдану: ДБР веде 76 розслідувань

Державне бюро розслідувань веде 76 кримінальних проваджень у рамках “справ Майдану”.

Про це йдеться у щомісячному звіті про «справи Майдану», оприлюдненому на сайті ДБР.

“У провадженні спеціального слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань з розслідування “справ Майдану” станом на кінець червня 2020 року перебуває 76 кримінальних проваджень”, - зазначили у ДБР.

У червні 8 особам було повідомлено про підозру. Зокрема, колишнім працівникам БМОП “Беркут” при ГУ МВС у Дніпропетровській області, колишньому старшому слідчому Солом'янського РУ ГУ МВС та низці інших осіб.

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У ДБР запевнили у тому, що продовжують системну роботу з метою виконання завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовим протестами у 2013-2014 роках.

З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку щомісяця подає звіти про свою роботу у цій справі.

Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.

Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Однак із 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

На початку січня 2020 року керівником відділу ДБР із розслідування “справ Майдану” призначили Олександра Буряка.