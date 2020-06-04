Суд у справі розстрілів на Інститутській відклали на три місяці
Про це на засіданні заявив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
На засідання, як зазначив суддя, з’явилися три прокурори, представник потерпілого, захист обвинувачених у повному складі і двоє самих обвинувачених – Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.
Водночас обвинувачувані Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін у суд не з’явилися, і клопотань та повідомлень від них на адресу суду не надходило. Представники суду присяжних - основні і запасні, також були присутні на засіданні.
Однак суд був змушений перенести засідання через відсутність повноважень суду присяжних, пояснив Дячук.
«Суд повідомляє прибулим особам, що суд у зв’язку з відсутністю повноважень суду присяжних не може оголосити розпочатим судове засідання, яке призначене на цю дату. Суд інформує, що склад суду є не повноважним у зв’язку з тим, що на даний час невідомо про прийняте рішення (відповідною комісією при Київській міській раді - ред.) щодо продовження повноважень присяжних», - сказав суддя Дячук.
За його словами, територіальне управління Державної судової адміністрації з цього приводу завчасно, – починаючи ще з січня 2020 року, - почало готувати всі необхідні документи, щоб ініціювати в Київській міській раді розгляд питання щодо продовження або встановлення переліку списку присяжних з відповідними повноваженнями, і такий набір документів був готовий до 16 березня 2020 року. Дячук також уточнив, що всі присяжні – і основні, і запасні, - виявили бажання продовжити свої повноваження і подали всі необхідні документи.
«І відповідним рішенням, якщо я не помиляюся, 13 травня 2020 року, постійна комісія у межах своїй повноважень Київської ради прийняла рішення, що кандидати і подані ними документи відповідають встановленим вимогам. Також суд, починаючи з кінця травня, фактично в цілодобовому режимі відслідковував рух цих матеріалів у Київській міській раді і повідомляє, що нам відомо, що 28 травня 2020 року рішенням постійної комісії вони були оформлені в проєкт рішення Київської міської ради і направлені до розгляду. За наявною інформацією, нібито вчора повинен був бути розгляд цього питання, але на сьогоднішній день таких даних (чи відбувся розгляд – ред.) в нас немає», - уточнив Дячук.
Головуючий суддя зазначив, що Святошинський районний суд зв’язувався з працівниками секретаріату Київської міської ради для уточнення порядку набуття чинності таких рішень.
«Бо вони вважаються чинними не з моменту прийняття Київською міською радою, для цього є певна процедура. Спочатку Київська міська рада приймає рішення, далі таке рішення має підписати голова Київської міської ради, і тільки після цього приймається рішення про публікацію і з моменту публікації таке рішення набуває чинності», - зазначив Дячук.
За його словами, наступна попередньо запланована дата засідання у цій справі – 10 вересня.
«Ми маємо надію, що це буде повноцінне судове засідання 10 вересня 2020 року об 11:00. Хочу повідомити, що 10 вересня – це резервована дата, яку нам вдалося зарезервувати з 1 травня 2020 року. Якщо б ми не резервували цю дату заздалегідь, то про вересень вже мови не йшло би», - поінформував Дячук.
Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
При цьому Апеляційний суд Києва перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.
Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.
Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.
Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.