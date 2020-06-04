Суд у справі розстрілів на Інститутській відклали на три місяці

Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, на 10 вересня.

Про це на засіданні заявив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засідання, як зазначив суддя, з’явилися три прокурори, представник потерпілого, захист обвинувачених у повному складі і двоє самих обвинувачених – Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.

Водночас обвинувачувані Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін у суд не з’явилися, і клопотань та повідомлень від них на адресу суду не надходило. Представники суду присяжних - основні і запасні, також були присутні на засіданні.

Однак суд був змушений перенести засідання через відсутність повноважень суду присяжних, пояснив Дячук.

«Суд повідомляє прибулим особам, що суд у зв’язку з відсутністю повноважень суду присяжних не може оголосити розпочатим судове засідання, яке призначене на цю дату. Суд інформує, що склад суду є не повноважним у зв’язку з тим, що на даний час невідомо про прийняте рішення (відповідною комісією при Київській міській раді - ред.) щодо продовження повноважень присяжних», - сказав суддя Дячук.

За його словами, територіальне управління Державної судової адміністрації з цього приводу завчасно, – починаючи ще з січня 2020 року, - почало готувати всі необхідні документи, щоб ініціювати в Київській міській раді розгляд питання щодо продовження або встановлення переліку списку присяжних з відповідними повноваженнями, і такий набір документів був готовий до 16 березня 2020 року. Дячук також уточнив, що всі присяжні – і основні, і запасні, - виявили бажання продовжити свої повноваження і подали всі необхідні документи.

«І відповідним рішенням, якщо я не помиляюся, 13 травня 2020 року, постійна комісія у межах своїй повноважень Київської ради прийняла рішення, що кандидати і подані ними документи відповідають встановленим вимогам. Також суд, починаючи з кінця травня, фактично в цілодобовому режимі відслідковував рух цих матеріалів у Київській міській раді і повідомляє, що нам відомо, що 28 травня 2020 року рішенням постійної комісії вони були оформлені в проєкт рішення Київської міської ради і направлені до розгляду. За наявною інформацією, нібито вчора повинен був бути розгляд цього питання, але на сьогоднішній день таких даних (чи відбувся розгляд – ред.) в нас немає», - уточнив Дячук.

Головуючий суддя зазначив, що Святошинський районний суд зв’язувався з працівниками секретаріату Київської міської ради для уточнення порядку набуття чинності таких рішень.

«Бо вони вважаються чинними не з моменту прийняття Київською міською радою, для цього є певна процедура. Спочатку Київська міська рада приймає рішення, далі таке рішення має підписати голова Київської міської ради, і тільки після цього приймається рішення про публікацію і з моменту публікації таке рішення набуває чинності», - зазначив Дячук.

За його словами, наступна попередньо запланована дата засідання у цій справі – 10 вересня.

«Ми маємо надію, що це буде повноцінне судове засідання 10 вересня 2020 року об 11:00. Хочу повідомити, що 10 вересня – це резервована дата, яку нам вдалося зарезервувати з 1 травня 2020 року. Якщо б ми не резервували цю дату заздалегідь, то про вересень вже мови не йшло би», - поінформував Дячук.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Апеляційний суд Києва перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.