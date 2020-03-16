Розстріл Майдану: справу ексберкутівців розглядатимуть у закритому режимі

У Святошинському райсуді Києва розгляд справи щодо розстрілів 48 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській щодо ексбійців "Беркута" проходитиме у закритому режимі.

Про це інформує пресслужба суду.

"Інформуємо, що судове засідання по кримінальному провадженню «Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану» (єдиний унікальний номер справи 759/3498/15-к) відбудеться 17 березня 2020 року об 11 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал №3 та буде проходити в закритому режимі", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, на засідання будуть допущені лише учасники цього судового процесу.

У суді поінформували, що онлайн-трансляція судового засідання відбуватиметься на офіційному веб-порталі «Судова влада України».

"Такі заходи безпеки вживаються судом у зв’язку із ситуацією, що склалася у світі щодо поширення коронавірусу COVID-19 та у зв'язку з фіксацією лабораторно підтверджених випадків захворювань в Україні, з метою профілактичних заходів на підприємствах та установах для запобігання інфікування та поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в країні", - пояснили в установі.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Напередодні Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, — Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура наголосили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.