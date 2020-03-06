Справа Майдану: суд заочно арештував двох екскерівників силових відомств

Печерський райсуд столиці заочно заарештував у рамках розслідування справи Майдану двох колишніх керівників правоохоронних органів.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“За клопотанням Офісу генерального прокурора Печерський районний суд 4 березня 2020 року обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для колишніх високопосадовців – двох керівників правоохоронних органів. Їх підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колишні посадовці переховуються від слідства та суду за межами України, ймовірно, на території РФ, у цьому зв’язку з чим оголошені у розшук.

У прокуратурі пояснили, що такі рішення суду дозволять прокурорам розпочати процедуру екстрадиції підозрюваних та дадуть можливість застосувати процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження.

У відомстві нагадали, що у кримінальному провадженні від 23 червня 2017 року розслідуються обставини організації експрезидентом Віктором Януковичем перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, перевищення влади колишнім керівництвом правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, в тому числі за фактами умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва та терористичного акту, вчинених з 18 по 20 лютого 2014 року.